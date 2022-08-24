Террористическая суть киевского режима: депутат Гаврилов прокомментировал обстрел центра Донецка ВСУ

Убийства мирных жителей, гибель журналистов, обстрел Запорожской АЭС, а теперь прямой удар по парламентской делегации из России во время проведения официальных встреч с коллегами — проявление откровенного терроризма. Американским оружием целенаправленно обстреляли наших коллег, надеясь уничтожить делегацию — это признание террористической сути украинского режима. Необходимо обеспечить безопасность тех людей, которые находятся на территориях ДНР и ЛНР, и ответить на рост терроризма.