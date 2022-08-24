Клубы из Крыма и Севастополя могут принять в ФНЛ

Более того, Измайлов заявил, что в ходе мероприятия принято решение о создании так называемой Лиги Содружества. В ней будут выступать команды из ДНР, ЛНР, Абхазии, Крыма, Севастополя, Запорожской, Херсонской, а также Харьковской областей.