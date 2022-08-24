Клубы из Крыма и Севастополя могут принять в ФНЛ

Клубы из Крыма и Севастополя хотят принять в Футбольную национальную Лигу (ФНЛ).
Исполняющий обязанности главы ФНЛ Наиль Измайлов сообщил, что футбольные команды из Крыма и Севастополя войдут в состав участников турнира, если выполнят условия лицензирования. Об этом он рассказал в ходе выступления на форуме «Содружество» в Евпатории 24 августа, информирует Telegram-канал «Первый спорт».
Более того, Измайлов заявил, что в ходе мероприятия принято решение о создании так называемой Лиги Содружества. В ней будут выступать команды из ДНР, ЛНР, Абхазии, Крыма, Севастополя, Запорожской, Херсонской, а также Харьковской областей.