Росавиация завершила второй этап отбора получателей субсидии среди 11 аэропортов России

Второй этап отбора получателей субсидии среди 11 аэропортов южной и центральной России подошел к концу, сообщило Федеральное агентство воздушного транспорта.
Соглашение о субсидировании будет заключено между Росавиацией и воздушными гаванями, полеты в которые временно ограничены с конца февраля. Речь идет об аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Липецка, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Государственная поддержка предоставляется с целью сохранения инфраструктуры воздушных гаваней и квалифицированного персонала, в тои числе на частичное возмещение операционных расходов в период введения режима ограничения полетов.