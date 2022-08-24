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Росавиация завершила второй этап отбора получателей субсидии среди 11 аэропортов России

Общество
Росавиация завершила второй этап отбора получателей субсидии среди 11 аэропортов России

Второй этап отбора получателей субсидии среди 11 аэропортов южной и центральной России подошел к концу, сообщило Федеральное агентство воздушного транспорта.

Соглашение о субсидировании будет заключено между Росавиацией и воздушными гаванями, полеты в которые временно ограничены с конца февраля. Речь идет об аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Липецка, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Государственная поддержка предоставляется с целью сохранения инфраструктуры воздушных гаваней и квалифицированного персонала, в тои числе на частичное возмещение операционных расходов в период введения режима ограничения полетов.
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