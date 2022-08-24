Росавиация завершила второй этап отбора получателей субсидии среди 11 аэропортов России

Соглашение о субсидировании будет заключено между Росавиацией и воздушными гаванями, полеты в которые временно ограничены с конца февраля. Речь идет об аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Липецка, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.