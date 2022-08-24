Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Джонсон встретился с Зеленским в Киеве по случаю Дня независимости Украины

Политика
Джонсон встретился с Зеленским в Киеве по случаю Дня независимости Украины

В настоящее время объявивший об отставке премьер-министр Великобритании Борис Джонсон находится на территории Украины. Об этом проинформировал сам политик.

Он сообщил, что решил приехать в Киев по случаю Дня независимости украинского государства. Напомним, что праздник ежегодно отмечают 24 августа.

«Джонсон и Зеленский радостные общаются за цветочками», — так подписали соответствующее видео в Telegram-канале Zvezdanews.

Ранее стало известно, что к Зеленскому обратились с предложением пересадить Джонсона в кресло премьера украинского государства. На официальном сайте главы Украины опубликовали петицию.

великобритания демилитаризация денацификация джонсон зеленский украина киев Донбасс днр лнр
Военкоры ФАН
Солнцепёк