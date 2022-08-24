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Суд Ставрополья рассмотрит дело о серии угонов автомобилей на 1,2 млн рублей

Происшествия
Суд Ставрополья рассмотрит дело о серии угонов автомобилей на 1,2 млн рублей

Двое мужчин предстанут перед судом за серию угонов автомобилей в Ставропольском крае. Общий ущерб потерпевшим составил 1,2 млн рублей, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

По данным следователей, один из фигурантов приехал в Ставрополь из соседнего региона. Он присматривал машины с простой сигнализацией, либо вообще не оборудованные противоугонной системой.

Поздно ночью злоумышленник с помощью специальных инструментов вскрывал авто и похищал их для дальнейшей продажи в других субъектах России. Третъий транспорт помогал сбывать подельник, которого силовики задержали по дороге в соседний регион.

В настоящий момент стражи порядка завершили расследование уголовного дела. Материалы направили в суд для дальнейшего рассмотрения.
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