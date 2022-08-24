Суд Ставрополья рассмотрит дело о серии угонов автомобилей на 1,2 млн рублей

Двое мужчин предстанут перед судом за серию угонов автомобилей в Ставропольском крае. Общий ущерб потерпевшим составил 1,2 млн рублей, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.
По данным следователей, один из фигурантов приехал в Ставрополь из соседнего региона. Он присматривал машины с простой сигнализацией, либо вообще не оборудованные противоугонной системой.
Поздно ночью злоумышленник с помощью специальных инструментов вскрывал авто и похищал их для дальнейшей продажи в других субъектах России. Третъий транспорт помогал сбывать подельник, которого силовики задержали по дороге в соседний регион.
В настоящий момент стражи порядка завершили расследование уголовного дела. Материалы направили в суд для дальнейшего рассмотрения.