Губернатор ЯНАО Артюхов рассказал о перспективах нефтегазовой промышленности в регионе

На встрече с жителями города Муравленко губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поделился своим мнением будущим нефтегазовой отрасли в регионе. Лидером и самой перспективной зоной нефтедобычи он назвал «Ноябрьскнефтегаз».
Глава региона отметил, что нового Самотлора ждать не стоит, но по экономическим показателям внутри самой «Газпромнефти» Ноябрьская зона — самая эффективная, передает издание «Ямал 1». Также он отметил правильно выстроенную производственную взаимосвязь между зонами добычи и нефтеперерабатывающими заводами.
В последние три года прирост по вводу новых скважин составлял 25-30%, и в текущем году цифры сохраняться. По словам губернатора ЯНАО, развитие там, где бурение. Он отметил наличие явных перспектив для дальнейшего развития нефтегазовой отрасли в регионе.