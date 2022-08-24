Губернатор ЯНАО Артюхов рассказал о перспективах нефтегазовой промышленности в регионе

В последние три года прирост по вводу новых скважин составлял 25-30%, и в текущем году цифры сохраняться. По словам губернатора ЯНАО, развитие там, где бурение. Он отметил наличие явных перспектив для дальнейшего развития нефтегазовой отрасли в регионе.