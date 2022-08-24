Реэмигрант Буторин рассказал, чем чревато для российской молодежи стремление в США

Несмотря на обратный приток в Россию людей, покинувших страну в 1990 годы, некоторые представители молодежи рвутся в США. Однако они не знают, что это может обернуться самым большим разочарованием. Ситуацию прокомментировал популярный блогер youtube-канала «Russian-USA radio 2», промоутер, один из первых диджеев Владивостока, реэмигрант из США Валерий Буторин в эфире Медиагруппы «Патриот».
Подобные устремления порой наблюдаются у российской, украинской и казахстанской молодежи. Они воспринимают заокеанское государство как град на холме. По словам Буторина, это стало для него самым удивительным вопросом и сподвигло его на нынешнюю деятельность.
Блогер порассуждал об отношении к иностранцам в стране. Например, в «старые годы» гостям из-за рубежа в прокате давали нормальный велосипед, а своим — «с квадратными колесами». Однако в США может оказаться иначе.
«Может быть сказок не хватает, а вот эта сказка для них ближе. Это ведь как в поп-музыке, простое всасывается проще, а какая-то сладкая сказка — тем более», — пояснил Буторин.
По мнению реэмигранта, людям нужно больше объяснять, «что на самом деле что», дабы дабы они не попали в разочаровывающую ситуацию. Вместе с тем, даже если удастся относительно неплохо устроиться за рубежом, нужно понимать, что молодежь лишается другого. Например, у них не будет больше таких друзей, как в России, резюмировал собеседник.
Россия пережила несколько волн эмиграции за последние 100 лет, но сейчас наблюдается и активный обратный процесс. Почему россияне возвращаются в родную страну после многих лет расставания? Чем россияне и американцы близки, чем отличаются друг от друга? Почему Запад так последовательно, столетие за столетием, хочет уничтожить Россию? На эти и другие вопросы Валерий Буторин ответил в эфире на тему «Почему США – это не Россия».