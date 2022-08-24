Реэмигрант Буторин рассказал, чем чревато для российской молодежи стремление в США

Россия пережила несколько волн эмиграции за последние 100 лет, но сейчас наблюдается и активный обратный процесс. Почему россияне возвращаются в родную страну после многих лет расставания? Чем россияне и американцы близки, чем отличаются друг от друга? Почему Запад так последовательно, столетие за столетием, хочет уничтожить Россию? На эти и другие вопросы Валерий Буторин ответил в эфире на тему «Почему США – это не Россия».