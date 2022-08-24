Политолог Сатановский рассказал, что значат Крым, Одесса и Сочи для руководства Турции

Турция видит в Крымском полуострове, Одессе и Сочи свою собственность. Так считает основатель и президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.
Ранее представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявлял, что в случае заключения договора между Россией и Украиной Крым вновь должен перейти под контроль Киева. Подробнее об этом рассказали на радио Sputnik.
«Мы носимся, как дурак с писаной торбой, с формулировкой насчет того, что Турция — наш союзник, наш друг, наш партнер. Это вовсе не значит, что тот же Крым, если что, она не отхватит. Турция искренне считает, что он вообще ее. И Одесса ее, и Сочи ее», — объяснил Сатановский Общественной службе новостей.
Политолог убежден, что на сегодняшний день Анкара хочет что-то получить от Киева. Речь может идти о советских или постсоветских документах и технических наработках.