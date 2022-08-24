Двух жителей Астраханской области задержали за покушение на понтонную переправу

Сотрудники УМВД России по Астраханской области расследуют уголовное дело о попытке пустить секции понтонной переправы на металлолом с целью наживы.
В местную полицию позвонил сотрудник МУПа и рассказал, что около поселка Вишневый два субъекта разбирают понтонную переправу через реку Ахтуба. Прибывшие на место полицейские обнаружили приготовленные для транспортировки на машине «ГАЗель» части секции понтонного моста. Злоумышленников вскоре задержали. Они признались, что планировали заработать, сдав секции на металлолом, сообщает «Астрахань.ру».
В следственном отделении Красноярского отдела полиции в отношении задержанных было возбуждено уголовное дело. Пока с них взяли подписки о невыезде и надлежащем поведении. После завершения расследования материалы дела направят в суд.