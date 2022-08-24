Двух жителей Астраханской области задержали за покушение на понтонную переправу

В местную полицию позвонил сотрудник МУПа и рассказал, что около поселка Вишневый два субъекта разбирают понтонную переправу через реку Ахтуба. Прибывшие на место полицейские обнаружили приготовленные для транспортировки на машине «ГАЗель» части секции понтонного моста. Злоумышленников вскоре задержали. Они признались, что планировали заработать, сдав секции на металлолом, сообщает «Астрахань.ру».