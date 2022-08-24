Российские регионы закупят на 1,5 млрд рублей контейнеры для раздельного сбора отходов

Правительство РФ намерено предоставить регионам страны субсидии на сумму в 1,5 млрд рублей. Деньги должны пойти на покупку контейнеров для сбора различных видов коммунальных отходов.
Глава кабмина Михаил Мишустин уточнил, что Россия обязана в течение восьми лет организовать стопроцентную сортировку мусора.
«Это одна из национальных целей, поставленных президентом. Правительство проводит системную работу по созданию соответствующих площадок. Сегодня мы рассмотрим вопрос о предоставлении 1,5 миллиарда рублей субсидий 43 субъектам Российской Федерации», — резюмировал он.
Мишустин также добавил, что большая часть вышеуказанной суммы — 1,1 млрд рублей — направится в те субъекты страны, которые нуждаются в этом больше всего, а оставшиеся средства пойдут в регионы с более благополучной обстановкой.