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Российские регионы закупят на 1,5 млрд рублей контейнеры для раздельного сбора отходов

Экономика
Российские регионы закупят на 1,5 млрд рублей контейнеры для раздельного сбора отходов

Правительство РФ намерено предоставить регионам страны субсидии на сумму в 1,5 млрд рублей. Деньги должны пойти на покупку контейнеров для сбора различных видов коммунальных отходов.

Глава кабмина Михаил Мишустин уточнил, что Россия обязана в течение восьми лет организовать стопроцентную сортировку мусора.

«Это одна из национальных целей, поставленных президентом. Правительство проводит системную работу по созданию соответствующих площадок. Сегодня мы рассмотрим вопрос о предоставлении 1,5 миллиарда рублей субсидий 43 субъектам Российской Федерации», — резюмировал он.

Мишустин также добавил, что большая часть вышеуказанной суммы — 1,1 млрд рублей — направится в те субъекты страны, которые нуждаются в этом больше всего, а оставшиеся средства пойдут в регионы с более благополучной обстановкой.

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