Банк России повысил официальные курсы доллара и евро на 25 августа

При определении стоимости валют Банк России использует данные торгов на Мосбирже, которые проходят в течение рабочей недели. В среду рубль слабел относительно доллара и евро. По состоянию на 10:15 по Москве курс валюты США поднимался на 0,3% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии, до 60,06 рубля. Евро дорожал на 0,11% и торговался по 59,64 рубля.