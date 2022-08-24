Банк России повысил официальные курсы доллара и евро на 25 августа

Центробанк повысил официальные курсы доллара и евро на четверг, 25 августа, следует из данных, опубликованных на портале регулятора.
Американская валюта, согласно решению ведомства, подорожала на 10 копеек в сравнении с предыдущим значением, в результате чего официальный курс доллара достиг 60 рублей. При этом официальный курс евро составил 59,51 рубля, что на 8 копеек выше показателя среды.
При определении стоимости валют Банк России использует данные торгов на Мосбирже, которые проходят в течение рабочей недели. В среду рубль слабел относительно доллара и евро. По состоянию на 10:15 по Москве курс валюты США поднимался на 0,3% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии, до 60,06 рубля. Евро дорожал на 0,11% и торговался по 59,64 рубля.