Игнорирование диверсий Вооруженных сил Украины (ВСУ) обернется серьезными последствиями для Запада. Такой точки зрения придерживается секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Так представитель Совбеза отреагировал на комментарии США и стран Евросоюза в связи с убийством российской журналистки Дарьи Дугиной.
«Дальнейшее безразличие европейских политиков к возрастающим аппетитам Киева, увлекшегося диверсионной деятельностью, угрожающего атомным объектам и пытающегося применить химическое и бактериологическое оружие, может в конечном итоге привести к самоуничтожению Украины и непоправимым последствиям для самих стран Запада», — отметил Патрушев.
О гибели Дугиной стало известно 20 августа. По данным ФСБ, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы.