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Патрушев предупредил Запад о последствиях безразличия к диверсиям ВСУ после гибели Дугиной

Политика
Патрушев предупредил Запад о последствиях безразличия к диверсиям ВСУ после гибели Дугиной

Игнорирование диверсий Вооруженных сил Украины (ВСУ) обернется серьезными последствиями для Запада. Такой точки зрения придерживается секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Так представитель Совбеза отреагировал на комментарии США и стран Евросоюза в связи с убийством российской журналистки Дарьи Дугиной.

«Дальнейшее безразличие европейских политиков к возрастающим аппетитам Киева, увлекшегося диверсионной деятельностью, угрожающего атомным объектам и пытающегося применить химическое и бактериологическое оружие, может в конечном итоге привести к самоуничтожению Украины и непоправимым последствиям для самих стран Запада», — отметил Патрушев.

О гибели Дугиной стало известно 20 августа. По данным ФСБ, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы.

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