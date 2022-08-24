Пропавшего без вести рыбака обнаружили живым в Челябинской области

Мужчина в Челябинской области рыбачил в лодке на озере Аргази и пропал. Больше 16 часов спасатели осматривали водоем в поисках тела рыбака. Но пропавший вдруг позвонил друзьям.
Как пишет сетевое издание «ЧелябинскСегодня», на озере Аргази рыбачила компания мужчин. Когда приятели начали собираться по домам, один из них отправился на воду, чтобы израсходовать бензин в двигателе лодки. Обратно рыбак не вернулся ни через час, ни через несколько часов, ни на следующее утро. Друзья подумали, что товарищ утонул, и обратились в полицию. Спасатели искали тело более 16 часов, однако пропавший внезапно позвонил приятелям.
Оказалось, что рыбак заблудился, так как, пока он плавал, уровень воды понизился, изменив при этом вид береговой линии. Затем мужчина обнаружил, что его телефон разрядился. При попытке пристать к берегу лодка увязла в жидкой грязи и только спустя время он сумел выбраться на берег, чтобы добраться до людей. После чего, рыбак позвонил друзьям с телефона прохожего и рассказал о произошедшем.