Пропавшего без вести рыбака обнаружили живым в Челябинской области

Оказалось, что рыбак заблудился, так как, пока он плавал, уровень воды понизился, изменив при этом вид береговой линии. Затем мужчина обнаружил, что его телефон разрядился. При попытке пристать к берегу лодка увязла в жидкой грязи и только спустя время он сумел выбраться на берег, чтобы добраться до людей. После чего, рыбак позвонил друзьям с телефона прохожего и рассказал о произошедшем.