В водохранилище Испании «всплыли» руины затонувшего города Портомарин

Из-за сильной засухи в Испании руины Портомарина оказались выше уровня воды водохранилища Белесар.
Останки города были затоплены в 1962 году из-за постройки одного из крупнейших водохранилищ в Галисии. Сейчас оно заполнено всего на 39%. Такой низкий показатель привел к тому, что на поверхности оказались части древних зданий и моста.
Местные жители и туристы не упустили возможность побродить по руинам и запечатлеть исторический момент.
Эксперты считают, что Испания переживает самый засушливый климат за последние 1000 лет.