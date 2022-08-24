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В водохранилище Испании «всплыли» руины затонувшего города Портомарин

ФАН-ТВ

Из-за сильной засухи в Испании руины Портомарина оказались выше уровня воды водохранилища Белесар.

В водохранилище Испании «всплыли» руины затонувшего города Портомарин

Останки города были затоплены в 1962 году из-за постройки одного из крупнейших водохранилищ в Галисии. Сейчас оно заполнено всего на 39%. Такой низкий показатель привел к тому, что на поверхности оказались части древних зданий и моста.

В водохранилище Испании «всплыли» руины затонувшего города Портомарин

Местные жители и туристы не упустили возможность побродить по руинам и запечатлеть исторический момент.

В водохранилище Испании «всплыли» руины затонувшего города Портомарин

Эксперты считают, что Испания переживает самый засушливый климат за последние 1000 лет.

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