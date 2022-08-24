Бывшие пассии Хью Хефнера рассказали, каким любовником был основатель Playboy

Бывшие любовницы американского миллиардера Хью Хефнера рассказали о своих отношениях с ним. Так же девушки раскрыли подробности интимной жизни с основателем Playboy.
Холли Мэдисон, которая состояла в близких отношениях с Хефнером с 2001 по 2008 год, поведала, что ей совсем не нравился секс с Хью. По словам девушки, он не отличался особой активностью, а чаще всего лежал неподвижно, «как шишка на бревне», передает сетевое издание «Информинг». Холли считает, что никто из «зайчиков», находившихся во дворце Хефнера, не получал удовольствия от близости с бизнесменом.
По словам бывшей любовницы магната секс-индустрии, девушки считали секс с миллиардером своеобразной частью работы по дому, просто одной из обязанностей, притом не самой приятной. Но которую приходилось выполнять, чтобы не быть выставленной на улицу.