Бывшие пассии Хью Хефнера рассказали, каким любовником был основатель Playboy

Холли Мэдисон, которая состояла в близких отношениях с Хефнером с 2001 по 2008 год, поведала, что ей совсем не нравился секс с Хью. По словам девушки, он не отличался особой активностью, а чаще всего лежал неподвижно, «как шишка на бревне», передает сетевое издание «Информинг». Холли считает, что никто из «зайчиков», находившихся во дворце Хефнера, не получал удовольствия от близости с бизнесменом.