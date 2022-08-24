Реэмигрант из США Буторин: Штаты пытаются развалить Россию, чтобы получать ресурсы «на шару»

Тема взаимоотношений России и Соединенных Штатов, в свете текущей геополитической ситуации, остается самой обсуждаемой. Свое мнение по данному вопросу высказал популярный блогер YouTube-канала «Russian-USA radio 2», реэмигрант из США Валерий Буторин в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».
Государство пережило несколько волн эмиграции населения за последний век. Сейчас в Россию возвращаются те, кто уехал в самые массовые отъезды из СССР в 90-е годы. Одним из них стал популярный блогер Валерий Буторин. Он попытался объяснить, почему США не выбрало другое государство, чтобы провести работу по развалу. И почему базы НАТО продвигаются именно к территории России.
«Зато у нас есть ресурсы. А очень хорошо ресурсы получать им на шару. Как в 90-е нас развалили и все на шару им текло», — сообщил Валерий Буторин.
Известно, что Запад и так получает природный газ и нефть из России. Но США продолжают вести такую политику, поскольку сейчас вынуждены платить за ресурсы, давать «денюжки», «плюшки», прокомментировал Буторин.
Блогер вспомнил время, когда эмигрировал в США в конце прошлого столетия. Он сообщил, что страна тогда жила «обалденно».
«Невозможно было съесть ни в одном ресторане, ни в одном месте столько, сколько им накладывали порций. Ну я образно сказал про порции, это касалось всего», — сообщил Буторин.
Блогер отметил, что в то время в семьях США достаточно было работать одному человеку. Сейчас каждый американец мечтает не только о второй, но и о третьей работе.