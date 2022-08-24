Реэмигрант из США Буторин: Штаты пытаются развалить Россию, чтобы получать ресурсы «на шару»

Государство пережило несколько волн эмиграции населения за последний век. Сейчас в Россию возвращаются те, кто уехал в самые массовые отъезды из СССР в 90-е годы. Одним из них стал популярный блогер Валерий Буторин. Он попытался объяснить, почему США не выбрало другое государство, чтобы провести работу по развалу. И почему базы НАТО продвигаются именно к территории России.