Реэмигрант из США блогер Буторин рассказал, как Запад выкачивал из СССР ресурсы

Россияне начали массово возвращаться из США на родину. Один из таких реэмигрантов, популярный блогер YouTube-канала Russian-USA radio 2, промоутер, один из первых диджеев Владивостока Валерий Буторин в студии Медиагруппы «Патриот» рассказал о жизни за океаном и о том, как Вашингтон выкачивал из СССР ресурсы.
Буторин отметил, что знаменитый фильм «Брат-2» точно передал разницу между американцами и россиянами. В США никогда не было российской иммиграции, только российская. После развала СССР и в период 90-х людей массово заманивали в США, предлагая различные привилегии.
«Сделано было все так, что бегите от СССР, особенно украинцам были огромнейшие льготы во всех сферах, вот до получения мелочей, жилья, им все давалось, но если ты заходил с российским паспортом, ты не имел права ни на какие льготы, то есть сам плати, сам варись в этой сфере», — сообщил блогер.
Он высказал сожаление в связи с тем, что далеко не все эмигранты осознают, что искусственно создавался поток для выкачивания из СССР и России ресурсов. Именно из-за этого процесса бывшие советские республики и лишились ведущих специалистов из многих сфер.