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Анушаускас: Литва подготовит к октябрю около 150 военнослужащих ВСУ

Армия
Анушаускас: Литва подготовит к октябрю около 150 военнослужащих ВСУ

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил о намерении подготовить к октябрю порядка 150 военнослужащих ВСУ.

«В апреле-мае мы предложили Украине два десятка курсов, которые ВСУ могли бы использовать для подготовки специалистов. Пять из них уже активированы и украинские военные проходят у нас подготовку», — заявил Анушаускас.

Он добавил, что украинские военнослужащие освоят различные военные профессии, в том числе будут подготовлены узкопрофильные специалисты. Также Литва намерена присоединиться к подготовке украинских военнослужащих на территории Великобритании, для чего уже выделено 15 инструкторов, подытожил Анушаускас.

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