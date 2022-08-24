Анушаускас: Литва подготовит к октябрю около 150 военнослужащих ВСУ

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил о намерении подготовить к октябрю порядка 150 военнослужащих ВСУ.
«В апреле-мае мы предложили Украине два десятка курсов, которые ВСУ могли бы использовать для подготовки специалистов. Пять из них уже активированы и украинские военные проходят у нас подготовку», — заявил Анушаускас.
Он добавил, что украинские военнослужащие освоят различные военные профессии, в том числе будут подготовлены узкопрофильные специалисты. Также Литва намерена присоединиться к подготовке украинских военнослужащих на территории Великобритании, для чего уже выделено 15 инструкторов, подытожил Анушаускас.