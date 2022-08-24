Влад Кадони рассказал о необычном характере пропавшей звезды «Дома-2» Кочервей

Ведущий «Дома-2» Влад Кадони высказался об исчезнувшей экс-участнице реалити-шоу Анастасии Кочервей. Он рассказал о необычном характере пропавшей модели.
Кадони описал Кочервей как харизматичную, забавную и веселую девушку. По словам телеведущего, звезда «Дома-2» обладал смешной манерой речи.
«Есть люди, с которыми ты общаешься и видишь, что они стремятся быть ближе к норме, а Настя никогда не стремилась ближе к норме. Она понимала, что она, условно, баба-изюм», — поделился Кадони с телеканалом «360».
Напомним, в Петербурге из канала выловили тело девушки, которое может принадлежать Кочервей. За пару недель до этого модель перестала выходить на связь с родными и друзьями.