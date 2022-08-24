Страну приносят в жертву глобалистам: Джаралла об «угрозе» Эстонии со стороны туристов из РФ

Эстонский истеблишмент продемонстрировал, что его не заботит собственное население. Такое мнение в интервью корреспонденту ФАН озвучил политолог Владимир Джаралла.
Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас в эфире телеканала Sky News заявила об угрозе для безопасности страны из-за российских туристов. Чиновница вновь сообщила, что путешествия в Европу являются «привилегиями», а не правами человека. Женщина также убеждена, что ее государство «несет бремя».
«Проблема заключается в том, что мы не можем проверять всех туристов (из России — Прим. ФАН), которые приезжают, и мы видим, что они представляют угрозу для безопасности», — сказала глава правительства.
По мнению Владимира Джаралла, Каллас относится к категории политиков, несостоятельных с точки зрения государственных интересов собственной страны.
«В настоящий момент в Эстонии очень серьезные экономические проблемы, вызванные недальновидной политикой ее правительства. Обострения отношения с Россией подрывают главный источник экономического существования государства: транзитный путь между РФ и Европой. Самоубийственная политика, а других слов просто нет, оказалась только при одном условии — люди, которые управляют страной, к самой Эстонии имеют опосредованное отношение», — сообщил эксперт.
Собеседник ФАН подчеркнул, что чиновница прошла через школу подготовки НКО глобалистского типа и гордится тем, что мыслит вне национальных рамок, находится выше этого.
«Но на самом-то деле это означает только то, что она попала под воздействие общих требований, предъявляемых со стороны тех, кто глобалистскими элитами и управляет. В итоге национальные интересы приносятся в жертву. Соседняя и близкая Эстонии страна Финляндия как раз сейчас переживает точно такой же пример. Избрание премьер-министрами очень юных женщин, вызвано именно тем, чтобы обыгрывать актуальную повестку, где серьезные проблемы подменяются имитацией. Например, рассуждениями о половых различиях или необходимости поднимать роль тех или иных полов и их представительства во власти. Все это конечно хорошо и замечательно, за одним исключением — политик несет ответственность перед своим народом и страной», — напомнил Джаралла.
Однако премьер-министр, как считает эксперт, занимается популизмом в ущерб собственного государства. Результат — один из самых высоких темпов инфляции во всем европейском сообществе. Более того, доля зависимости от траншей Еврокомиссии становится все больше и больше.
«Поэтому в этих планах она ищет различные инструменты, которые помогут ей поддержать популярность. Но в чем пробелам — люди голосуют кошельком и пока они видят, что за истериками Каллас никакого улучшения не происходит. Кроме того, ненужно забывать, что в Эстонии сложная политическая структура. И парадокс состоит в том, что там есть националистические, ультранационалистические партии, но не одна из них не может обойтись без голосов тех, кто говорит на русском. Поэтому удивительна ситуация, при которой они вынуждены искать голоса у русских, но при этом не давать им никакой поддержки. А снос памятника в Нарве как раз заставляет задумать о будущем нынешней коалиции. Это и объясняет почему глупое заявление о туристах вдруг появилось», — заключил аналитик.
Президент Латвии Эгилс Левитс ранее призвал разобраться с русскоязычными жителями прибалтийского государства, которые не поддерживают антироссийский вектор Риги.