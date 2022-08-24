Макгрегор отметил беспроигрышную тактику Путина во время спецоперации ВС РФ на Украине

Президент России Владимир Путин мастерски использует беспроигрышную тактику во время спецоперации ВС РФ на Украине. Об этом заявил отставной полковник американской армии Дуглас Макгрегор.
Путин с первых дней спецоперации твердо придерживается плана минимизации разрушений украинской гражданской инфраструктуры и исключения жертв среди мирных жителей, отметил военный аналитик Дуглас Макгрегор.
«Наша (западная. — Прим. ред.) поддержка сможет лишь потенциально задержать продвижение русских на некоторых направлениях на короткий промежуток времени», — отметил эксперт.
Все старания Запада во главе США по накачиванию Украины вооружением и боевой техникой не остановят наступления российской армии и не переломят ситуацию в пользу ВСУ, предупредил Макгрегор.