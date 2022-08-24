Городок в Италии обратился к экстрасенсу, чтобы найти воду в засуху

Рим, 24 августа. Власти города Баярдо на севере Италии наняли экстрасенса, который должен помочь в поиске источников воды на фоне засухи, которая обрушилась на регион.
По словам мэра города Ремо Мораль, на этот шаг он был вынужден пойти из-за отчаянной ситуации с водоснабжением города, в котором живет более 300 человек.
«Два из наших пяти источников высохли за последние месяцы. Климатические изменения оказывают влияние на общину, и, к сожалению, мы также должны думать о будущем», — рассказал чиновник изданию La Stampa.
В этих условиях он обратился за помощью к 74-летнему Ренато Лаболани, который специализируется на предоставлении услуг в области биолокации.
«Я понимаю скептицизм, и, если по какой-то причине Счетная палата не одобрит выделение денег на оплату услуг экстрасенса, я готов заплатить 300 евро из своего кармана», — подчеркнул мэр.
Сам экстрасенс утверждает, что в июле он обнаружил источник воды для властей города Априкале, который также страдал от последствий засухи.
«Звучит странно, но это работает. Многие могут чувствовать воду, но вы должны быть в состоянии понять, сколько ее есть и на какой глубине, иначе это бесполезно», — утверждает экстрасенс.
Сильнейшая за 500 лет засуха охватила обширные территории Европы, вынудив власти многих европейских стран ограничить потребление воды. Уровень крупнейших рек упал до критического уровня, что негативным образом сказалось на выработке электроэнергии, усугубив последствия запрета на импорт российских энергоносителей.