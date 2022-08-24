Экстрасенс предсказал смерть звезды «Дома-2» Анастасии Кочервей два года назад

Экстрасенс и друг звезды «Дома-2» Анастасии Кочервей Никита Турчин признался, что предсказал трагедию, которая случиться с блогером, еще два года назад. Специалист по сверхъестественным делам увидел насильственную смерть девушки.
Турчин отметил, что Кочервей никогда не оставалась без внимания богатых мужчин. Среди них были депутаты, бизнесмены, арабские шейхи, а иногда и бандиты. Экстрасенс признался, что предвидел ее смерть два года назад. А вот на вопрос о роде деятельности девушки он отвечать не стал.
«Разве красивой девушке нужен бизнес? С такой внешностью можно и не работать», — рассказал друг Кочервей в беседе с 78.ru.
Также экстрасенс все-таки выразил надежду, что девушка может быть жива. По предположению Турчина, она просто могла уехать за границу.