Экстрасенс предсказал смерть звезды «Дома-2» Анастасии Кочервей два года назад

Турчин отметил, что Кочервей никогда не оставалась без внимания богатых мужчин. Среди них были депутаты, бизнесмены, арабские шейхи, а иногда и бандиты. Экстрасенс признался, что предвидел ее смерть два года назад. А вот на вопрос о роде деятельности девушки он отвечать не стал.