Словам президента Украины Владимира Зеленского давно нет веры. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Представитель Совбеза прокомментировал высказывание украинского лидера, который исключил причастность Киева к убийству журналистки Дарьи Дугиной. По словам Патрушева, заявлениям Зеленского не следует верить.
«Президент Украины с первых дней избрания играет по сценарию, написанному западной империей лжи», – сказал Патрушев.
Секретарь Совбеза также обратил внимание на реакции других украинских политиков, которые прокомментировали инцидент. По его словам, поведение Киева демонстрирует подлинную сущность властей.