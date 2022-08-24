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Секретарь Совбеза РФ Патрушев с недоверием отнесся к словам Зеленского об убийстве Дугиной

Политика
Секретарь Совбеза РФ Патрушев с недоверием отнесся к словам Зеленского об убийстве Дугиной

Словам президента Украины Владимира Зеленского давно нет веры. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Представитель Совбеза прокомментировал высказывание украинского лидера, который исключил причастность Киева к убийству журналистки Дарьи Дугиной. По словам Патрушева, заявлениям Зеленского не следует верить.

«Президент Украины с первых дней избрания играет по сценарию, написанному западной империей лжи», – сказал Патрушев.

Секретарь Совбеза также обратил внимание на реакции других украинских политиков, которые прокомментировали инцидент. По его словам, поведение Киева демонстрирует подлинную сущность властей.

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