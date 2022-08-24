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Власти Ивановской области помогут молодым педагогам оплатить взнос за ипотеку

Общество
Власти Ивановской области помогут молодым педагогам оплатить взнос за ипотеку

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский поддержал предложение Совета молодых педагогов поддержать учителей.

По словам Воскресенского он подписал постановление о введении специальной региональной меры поддержки молодых учителей, которая заключается в единовременной выплате из областного бюджета в размере 300 тысяч рублей для оплаты первоначального взноса при получении ипотечного кредита, сообщает «Власть. ИО».

Отмечается, что выплата будет предоставляться россиянам в возрасте до 35 лет, проживающим на территории региона и работающим в образовательном учреждении в должности учителя с объемом учебной нагрузки не менее 18 часов, а также имеющим педагогический стаж не менее пяти лет. После получения выплаты педагоги должны будут продолжить работу в должности учителя в течение не менее трех лет.

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