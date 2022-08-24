Власти Ивановской области помогут молодым педагогам оплатить взнос за ипотеку

Отмечается, что выплата будет предоставляться россиянам в возрасте до 35 лет, проживающим на территории региона и работающим в образовательном учреждении в должности учителя с объемом учебной нагрузки не менее 18 часов, а также имеющим педагогический стаж не менее пяти лет. После получения выплаты педагоги должны будут продолжить работу в должности учителя в течение не менее трех лет.