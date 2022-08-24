Польские школы будут использовать русский язык для обучения детей-беженцев с Украины

Школы Польши в сентябре примут 200 тыс. украинских детей-беженцев. Пояснения к урокам будут давать на русском языке, сообщили в минобразования страны.
Представители ведомства признали, что для большинства украинских школьников русский является основным языком общения. Поэтому для обучения будут привлекать владеющих им педагогов, чтобы делать пояснения на русском языке, сообщает Sputnik Дальнее зарубежье.
Недостатка в таких учителях в Польше нет, тем более среди педагогов пенсионного возраста. В минобразования уточнили, что сам процесс обучения должен проходить на польском языке.