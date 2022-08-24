Политолог Ткаченко: второй саммит «Крымской платформы» вероятно будет последним

В Киеве прошел второй саммит «Крымской платформы», приуроченный ко Дню независимости Украины. На нем президент Владимир Зеленский сделал несколько резких высказываний, но, как заявил ФАН профессор СПбГУ Станислав Ткаченко, сам формат уже исчерпал себя, поэтому нынешний форум может стать последним.
В Киеве состоялся второй саммит «Крымской платформы» — форум, основанный президентом Зеленским в августе 2021-го для «структурирования всех вопросов, связанных с полуостровом». Его организаторы очень гордились тем, что в прошлом году здесь были представлены 46 государств и международных организаций, а сейчас — «почти 60», за счет присоединения представителей Африки и Южной Америки. Впрочем, на деле гордиться было особо нечем — «Крымская платформа» все равно проходила в видеоформате, а единственным лидером, который не поленился приехать в Киев лично, стал президент Польши Анджей Дуда.
Главным спикером был, разумеется, Владимир Зеленский, который сделал ряд сколь резких, столь и фантастичных заявлений. Например, он сообщил, что «Украина сама будет решать, как возвращать Крым». В целом лейтмотивом второго саммита «Крымской платформы» стало еще одно высказывание Зеленского, что «с Крыма все началось, им все и должно закончиться». Некоторые участники дискуссии этот тезис поддержали, но самые вменяемые из них не решились ставить завершение конфликта в зависимость от решения вопроса принадлежности Крыма.
Также среди примечательных заявлений Зеленского на саммите — «Европа уже признает Украину будущим членом Евросоюза» и «в феврале 2022-го украинская нация возродилась». А также фраза «стыдно говорить, что от темы Украины на Западе появилась усталость». Как честно заявил киевский политолог Виталий Бала:
«Те решения, которые принимались на втором саммите «Крымской платформы», будут иметь менее декларативный характер, чем после первого. Боюсь, сегодня все уже забыли, что именно там принималось год назад, и были ли какие-то конкретные действия. Возможно — были, но мы мало что о них знаем».
Любопытно, что решительные заявления Зеленского резко контрастировали с самой обстановкой, в которой проводился форум. Пока западные политики выражали свою поддержку Киеву, в городе с тревогой ждали нового витка эскалации. На фоне участившихся инцидентов в Крыму, а также ударов ВСУ по центру Донецка, посольство США на Украине даже призвало американцев «по возможности покинуть страну», в которой, несмотря на День независимости, отменили все масштабные празднества.
Как заявил по этому поводу ФАН эксперт-международник, профессор СПбГУ Станислав Ткаченко, прошедший в Киеве саммит «Крымская платформа», скорее всего, станет последним.
«Я думаю, что нынешняя «Крымская платформа» в Киеве, с высокой вероятностью, станет последней — по крайней мере, в том виде, в котором она образовалась год назад. Дело в том, что политические обстоятельства сильно изменились, в первую очередь — после начала военной спецоперации РФ. Поэтому решение о ее проведении было принято на Западе, скорее всего, по инерции. Да и Киеву, на фоне отсутствия успехов на фронтах, нужен был хоть какой-то повод для новостей, а также выступления лидеров нескольких государств, призывающих «вернуть Крым Украине» и т. д. Главная и единственная причина проведения нынешней «Крымской платформы» — создание информповода, чтобы лишний раз показать поддержку Украины со стороны отдельных государств Запада», — считает Ткаченко.
По его мнению, показательно то, что за год, прошедший со дня проведения первого саммита в Киеве (тогда еще в очном формате), «Крымская платформа» никак себя не проявила, и никто из ее былых участников все это время о ней даже не вспоминал.
«Это уже не говоря, что никаких реальных шагов в попытке вернуть себе контроль над Крымом Украина, естественно, не предпринимала. Поэтому глупо ожидать, что в будущем саммит «КП» сыграет мало-мальски заметную роль в международных делах, — сообщил профессор СПбГУ. — Стоит отметить и то, что год назад в Киеве говорили о «возвращении Крыма мирным путем», а сегодня Украина использует, прямо скажем, военный путь для того, чтобы вернуть полуостров в свой состав. Все эти проблемы еще предстоит обдумать на Западе, и принять соответствующие решения».
Ткаченко также отметил — сама форма саммита и его внутреннее содержание сегодня явно противоречат друг другу: вместо призывов к миру и «мягкой силы» Киев использует военную риторику, а также тактику террористических атак на Крым.
«Кроме того, саммит прошел в формате видеоконференции, а лично поддержать Зеленского из всех западных лидеров приехал только президент Польши Анджей Дуда. По сути, это — максимум того, что Украина сегодня может получить от международного сообщества. Ключевые политические игроки в Европе, Франция и Германия, в последние месяцы стараются дистанцироваться от наиболее радикальных форм помощи Киеву. Число радикальных заявлений в адрес России со стороны политиков обеих стран также заметно снизилось», — отметил эксперт-международник.
В свою очередь, польский президент Анджей Дуда поставил на Украину все в своей внешнеполитической карьере, указал он.
«Польша и так чрезмерно вовлечена в украинский конфликт (речь идет о сотнях польских наемников в рядах ВСУ, многомиллиардных поставках Варшавой военной техники и т. д.) При этом Варшава не скрывает и более дальних планов по усилению своего присутствия на Украине по итогам конфликта. Так что Дуду привел в Киев во многом личный интерес. Но главное — в том, что заполучить на саммит кого-то из более крупных политических деятелей Европы Зеленскому не удалось. Это печально характеризует реальный политический вес Украины на континенте», — заключил профессор Ткаченко.
Напомним, 24 августа глава ДНР Денис Пушилин назвал обращение внимания на высказывания президента Зеленского «пустой потерей времени». По мнению главы республики, Зеленский зачастую неадекватно воспринимает ситуацию — например, заявляя, что Украина «нацелена не на мир, а на победу».
«Поэтому слишком много внимания обращать на то, что заявляют первые лица Украины, не стоит. Проводить какой-то здравый анализ, выстраивать какую-то логику — это только время тратить», — сообщил Пушилин.
Глава ДНР также добавил — следует помнить, что Зеленский регулярно находится в «специфических состояниях».