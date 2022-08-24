Политолог Ткаченко: второй саммит «Крымской платформы» вероятно будет последним

В Киеве состоялся второй саммит «Крымской платформы» — форум, основанный президентом Зеленским в августе 2021-го для «структурирования всех вопросов, связанных с полуостровом». Его организаторы очень гордились тем, что в прошлом году здесь были представлены 46 государств и международных организаций, а сейчас — «почти 60», за счет присоединения представителей Африки и Южной Америки. Впрочем, на деле гордиться было особо нечем — «Крымская платформа» все равно проходила в видеоформате, а единственным лидером, который не поленился приехать в Киев лично, стал президент Польши Анджей Дуда.