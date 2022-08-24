Иллюзия независимости: так ли самостоятельна современная Украина

Сегодня, 24 августа, Украина отмечает День независимости. Но так ли независима эта страна, как представляют киевские власти? В комментарии ФАН политтехнолог, политический обозреватель, публицист Наталия Елисеева описала суть независимости современной Украины, которая больше напоминает иллюзию.
На фоне глубочайшего экономического кризиса, терактов, бедности, коррумпированного до мозга костей правительства, преклонения Западу и ориентиров на европейские ценности киевские власти до сих называют Украину независимым государством. Однако российский политолог считает иначе.
«Никакой там независимости уже давным-давно нет. В принципе, все прекрасно это понимают. Эти заявления нужны для создания определенной внешней картинки, что, якобы, все хорошо, что Украина абсолютно самостоятельное государство, которое проводит свою самостоятельную политику. В реальности это все исключительно слова, ни о какой независимости, ни о какой самостоятельной политике речи быть не может. Частично это даже иногда признается, по крайней мере раньше признавалось в порывах определенной адекватности, но, к сожалению, это было давно. Сейчас опять ударение на какие-то иллюзорные фразы, заявления. Тем не менее это политика, выбранная действующей украинской властью, я полагаю, на данный момент они не собираются от нее отказываться», — заявила собеседник ФАН.
Ранее политолог, кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак оценил организованный официальным Киевом накануне Дня независимости Украины онлайн-форум «Крымская платформа», в ходе которого глава государства Владимир Зеленский затронул такие болезненные для руководства страны вопросы, как возврат Крыма «любыми средствами», избавление от российского наследия на полуострове, невозможность приостановления боевых действий с ВС РФ.