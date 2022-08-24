Иллюзия независимости: так ли самостоятельна современная Украина

Сегодня, 24 августа, Украина отмечает День независимости. Но так ли независима эта страна, как представляют киевские власти? В комментарии ФАН политтехнолог, политический обозреватель, публицист Наталия Елисеева описала суть независимости современной Украины, которая больше напоминает иллюзию.