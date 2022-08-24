Кедми придумал эффективный способ лишить смысла поставки западного оружия для ВСУ

Израильский политолог Яков Кедми объяснил, как можно лишить смысла поставки западного вооружения на Украину. Об этом он рассказал в рамках программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».
Журналисты Politico ранее сообщили, что США могут тайно направлять Киеву противорадиолокационные ракеты. При этом Швеция выразила готовность начать производство оружия специально для нужд ВСУ.
«Пусть они строят заводы, пусть они производят продукцию. Целью должно быть то, чтобы некуда было ее поставлять. Чтобы к тому моменту, когда заводы начнут выпускать эту продукцию, они дальше польской границы не могли ее никуда поставлять», — сказал Кедми.
ВС России продолжают выполнять задачи, направленные на демилитаризацию и денацификацию Украины. Целью кампании является защита жителей республик Донбасса.