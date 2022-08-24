Военкор Коц оценил перспективу взятия под контроль Харькова Вооруженными силами РФ

Российский военный корреспондент Александр Коц заявил, что в ближайшее время Вооруженные силы РФ не будут пытаться взять под контроль Харьков. Его слова приводит издание «Военное дело».
Военкор не исключает освобождения некоторых населенных пунктов Харьковской области, но к захвату областного центра он относится скептически.
«В Харькове метро. Харьков можно было бы брать, если бы внутри было некое диверсионное подполье, которое разрушало бы военную инфраструктуру изнутри. Люди, которые сочувствовали нам и комплементарно относились, с начала этой военной операции тоже зачищены, либо брошены в тюрьму, либо убиты», — сообщил Коц.
Штурм Харькова, являющегося областным центром и имеющим население более одного миллиона человек, в этом году маловероятен, подытожил Коц.