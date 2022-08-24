Бывший депутат Худяков объяснил, почему Галкин еще не стал фигурантом уголовного дела

Сбежавший из России юморист Максим Галкин до сих пор не стал фигурантом уголовного дела, несмотря на постоянные высказывания против спецоперации и другие выходки. Бывший депутат Госдумы Роман Худяков объяснил, почему против артиста еще не возбудили дело.