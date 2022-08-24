Бывший депутат Худяков объяснил, почему Галкин еще не стал фигурантом уголовного дела

Сбежавший из России юморист Максим Галкин до сих пор не стал фигурантом уголовного дела, несмотря на постоянные высказывания против спецоперации и другие выходки. Бывший депутат Госдумы Роман Худяков объяснил, почему против артиста еще не возбудили дело.
По словам политика, многие россияне давно требуют привлечь пародиста к ответственности. Однако Галкин еще не стал фигурантом уголовного дела, поскольку находится за границей.
«Ну и уголовное дело на Максима заведут сразу же, говорят, как только самолет сядет в Москве. Прямо в аэропорту поведут в «вип-зал» — оформлять особый режим за особые заслуги», — написал Худяков в Telegram-канале.
Бывший парламентарий призвал артиста быть смелее. По мнению политика, юморист пойдет по пути тех, кого западные кураторы уверяли, что в России с ними все будет в порядке.