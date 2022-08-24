Коллекции 50 московских брендов презентуют на новой модной площадке Created in Moscow

«Секция московских дизайнеров — Createdin Moscow» станет площадкой, на которой будут представлены 50 московских брендов. Об этом уведомили в пресс-службе столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития.
Секция Created in Moscow разместится в новом универмаге «Телеграф», который откроется в ТЦ «Афимолл Сити» 25 августа, пишет сетевое издание «Типичная Москва». Столичные дизайнеры смогут представлять там свои коллекции на льготных условиях в течение 11 месяцев — до середины июля 2023 года. Кроме организационной поддержки, бизнесменам окажут помощь в продвижении.
Площадку оснастили всем требуемым торговым оборудованием. Общие кассы и примерочные для всех брендов, позволят сэкономить на операционных расходах и наборе персонала. Вместе с тем посетителям будет предоставлена возможность комбинировать в ходе примерки вещи разных торговых марок и покупать их одновременно.