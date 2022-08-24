Коллекции 50 московских брендов презентуют на новой модной площадке Created in Moscow

Площадку оснастили всем требуемым торговым оборудованием. Общие кассы и примерочные для всех брендов, позволят сэкономить на операционных расходах и наборе персонала. Вместе с тем посетителям будет предоставлена возможность комбинировать в ходе примерки вещи разных торговых марок и покупать их одновременно.