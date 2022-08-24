В Волжском районе Марий Эл выявлен очаг африканской чумы свиней

Очаг опасной болезни находится в деревне Ашланка у самой границы с Республикой Татарстан, передает ИА «МедиаПоток». Вирус АЧС был обнаружен после взятия пробы биоматериала у павшей свиньи. Для дальнейшего подтверждения образцы биоматериала направлены во Владимир.