В Волжском районе Марий Эл выявлен очаг африканской чумы свиней

В Волжском районе Республики Марий Эл специалисты Республиканской ветеринарной лаборатории выявили вспышку африканской чумы свиней (АЧС).
Очаг опасной болезни находится в деревне Ашланка у самой границы с Республикой Татарстан, передает ИА «МедиаПоток». Вирус АЧС был обнаружен после взятия пробы биоматериала у павшей свиньи. Для дальнейшего подтверждения образцы биоматериала направлены во Владимир.
В настоящий момент очаг заболевания локализован. Пока распространение болезни в республике не выявлено, АЧС находится в стадии подтверждения. Место вспышки заболевания обозначено сигнальной лентой, на въезде и выезде из Ашланки работают сотрудники ГИБДД и специалисты ветеринарного контроля.