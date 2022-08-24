Политолог Кедми предложил отправить Шольца под суд за сравнение Советского Союза и Германии

Канцлера Германии Олафа Шольца следует привлечь к уголовной ответственности за приравнивание Советского Союза и нацистской Германии. Такое мнение выразил израильский политолог Яков Кедми.
Эксперт выступил в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым». По его словам, высказывание немецкого политика является нарушением российского закона.
«На Шольца надо завести уголовное дело, и плевать на то, что он канцлер. Надо уважать закон и справедливость», – сказал Кедми.
Политолог уверен, что нацизм более естественен для европейской цивилизации, поскольку его основой является расовая теория.
Ранее Олаф Шольц выступил за продолжение диалога с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, прямое общение важно, особенно в условиях кризиса.