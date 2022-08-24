Польская русофобия оставит немцев без работы: экономист Калинин оценил поступок Варшавы

Польша отказалась поставлять нефть на нефтеперерабатывающий завод в германском городе Шведте. Сырье должно было заместить российскую нефть, которая поступает в ФРГ по нефтепроводу «Дружба». Как сообщает издание Financial Times со ссылкой на сотрудника НПЗ, такое решение поляков мотивировано долей предприятия в 54%, которой владеет российская компания «Роснефть». Заводу остается надеяться только на то, что заместить российскую нефть согласятся в Казахстане.