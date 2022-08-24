Польская русофобия оставит немцев без работы: экономист Калинин оценил поступок Варшавы

Польша отказалась поставлять нефть на нефтеперерабатывающий завод в германском городе Шведте. Сырье должно было заместить российскую нефть, которая поступает в ФРГ по нефтепроводу «Дружба». Как сообщает издание Financial Times со ссылкой на сотрудника НПЗ, такое решение поляков мотивировано долей предприятия в 54%, которой владеет российская компания «Роснефть». Заводу остается надеяться только на то, что заместить российскую нефть согласятся в Казахстане.
О том, кому больше всего навредит такое решение Варшавы, рассказал корреспонденту ФАН президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Александр Калинин:
«Ну, конечно, это навредит прежде всего немцам. Своей русофобией поляки готовы вредить немецким предприятиям, хотя продукция этого завода поступает прежде всего в Германию. То есть немецкий потребитель заплатит за повышение цен из-за этих действий. А немецкие рабочие, которые работают на этом предприятии, временно потеряют работу. А может, и вообще потеряют работу».
Так что поляки наносят экономический урон в первую очередь своим ближайшим соседям и партнерам по Евросоюзу, считает собеседник ФАН. Причем вовсе не тем людям, кто принимает решения, а самым простым обывателям, рядовым гражданам ФРГ.
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