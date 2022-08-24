Житель Анапы получил 5,5 года колонии за смертельное избиение возлюбленной

Инцидент произошел в одном из домов хутора Красная Скала 20 ноября 2021 года. Там пара распивала алкогольные напитки, когда между ними разгорелся конфликт на бытовой почве. В ходе ссоры мужчина напал на сожительницу и нанес ей более 30 ударов руками и ногами.