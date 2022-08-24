Житель Анапы получил 5,5 года колонии за смертельное избиение возлюбленной

Суд в Анапе вынес приговор местному жителю, который до смерти избил возлюбленную. Его признали виновным и назначили наказание в виде 5,5 года лишения свободы. Срок преступник будет отбывать в колонии строгого режима. Об этом сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Инцидент произошел в одном из домов хутора Красная Скала 20 ноября 2021 года. Там пара распивала алкогольные напитки, когда между ними разгорелся конфликт на бытовой почве. В ходе ссоры мужчина напал на сожительницу и нанес ей более 30 ударов руками и ногами.
От полученных травм пострадавшая скончалась через несколько часов. Злоумышленник сам связался с полицией и рассказал о случившемся.
Во Владивостоке мать избила десятилетнего сына шнуром, передает Deita. В качестве наказания она также запрещала ребенку спать.