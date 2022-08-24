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Жителя Волгоградской области осудили за экстремистские призывы

Общество
Жителя Волгоградской области осудили за экстремистские призывы

В УФСБ России по Волгоградской области рассказали о приговоре суда по уголовному делу о призывах к экстремизму.

Как напомнили в ведомстве, мужчина был задержан сотрудниками регионального УФСБ за распространение в интернете призывов к насилию в отношении представителей власти и церкви. Материалы уголовного дела рассмотрел Красноармейский районный суд, сообщает «Волгоградская правда».

По данным регионального УФСБ, суд признал правонарушителя виновным в призывах к насилию и приговорил к лишению свободы на 1,5 года условно с испытательным сроком на один год и два месяца.

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