Жителя Волгоградской области осудили за экстремистские призывы

В УФСБ России по Волгоградской области рассказали о приговоре суда по уголовному делу о призывах к экстремизму.
Как напомнили в ведомстве, мужчина был задержан сотрудниками регионального УФСБ за распространение в интернете призывов к насилию в отношении представителей власти и церкви. Материалы уголовного дела рассмотрел Красноармейский районный суд, сообщает «Волгоградская правда».
По данным регионального УФСБ, суд признал правонарушителя виновным в призывах к насилию и приговорил к лишению свободы на 1,5 года условно с испытательным сроком на один год и два месяца.