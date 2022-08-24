Коуч Секомб дала несколько советов для чересчур угождающих своему партнеру людей

Эксперт в области отношений, коуч Трейси Секомб дала советы, как перестать угождать своему партнеру.
Чаще всего мужчины и женщины стараются угодить второй половине из-за неуверенности в себе. Некоторые боятся остаться одни. Другие делают это из ревности. К тому же есть люди, которые склонны чрезмерно анализировать поведение партнера, рассказала Трейси Секомб.
«Постарайтесь заменить мысли о брошенности мыслями о безопасности, убедите себя, что вы в любом случае будете в порядке, с этим человеком или без него», — посоветовала коуч.
Тем, кто старается быть удобным для всех, специалист порекомендовала сконцентрироваться на своих достоинствах. Желательно рассказать партнеру о проблеме, чтобы вместе найти решение, резюмировала Трейси Секомб.
Психолог Мария Забурмах дала родителям несколько советов, как настроить ребенка на учебу. Нужно напомнить ему, что все получится, и дать почувствовать, что он не один.