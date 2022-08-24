Коуч Секомб дала несколько советов для чересчур угождающих своему партнеру людей

Чаще всего мужчины и женщины стараются угодить второй половине из-за неуверенности в себе. Некоторые боятся остаться одни. Другие делают это из ревности. К тому же есть люди, которые склонны чрезмерно анализировать поведение партнера, рассказала Трейси Секомб.