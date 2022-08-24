Сивков рассказал, как сделать военную помощь Запада бесполезной для Украины

Военный аналитик, доктор военных наук Константин Сивков рассказал РИА Новости, при каких условиях помощь США Украине окажется бесполезной.
В ближайшее время Вашингтон объявит о выделении Киеву очередного пакета военной помощи в размере трех миллиардов долларов, предполагающего широкомасштабную подготовку и перевооружение ВСУ. Однако некоторые виды вооружения появятся на вооружении украинской армии только через два года.
«Вопрос здесь упирается во время – если спецоперация будет продвигаться быстро, то вся эта помощь станет бесполезной», – прокомментировал ситуацию эксперт.
Если же спецоперация затянется еще на полгода, тогда Киев успеет переобучить своих военных, перевооружить ВСУ и западное оружие появится на фронте, подытожил Сивков.