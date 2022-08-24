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Сивков рассказал, как сделать военную помощь Запада бесполезной для Украины

Армия
Сивков рассказал, как сделать военную помощь Запада бесполезной для Украины

Военный аналитик, доктор военных наук Константин Сивков рассказал РИА Новости, при каких условиях помощь США Украине окажется бесполезной.

В ближайшее время Вашингтон объявит о выделении Киеву очередного пакета военной помощи в размере трех миллиардов долларов, предполагающего широкомасштабную подготовку и перевооружение ВСУ. Однако некоторые виды вооружения появятся на вооружении украинской армии только через два года.

«Вопрос здесь упирается во время – если спецоперация будет продвигаться быстро, то вся эта помощь станет бесполезной», – прокомментировал ситуацию эксперт.

Если же спецоперация затянется еще на полгода, тогда Киев успеет переобучить своих военных, перевооружить ВСУ и западное оружие появится на фронте, подытожил Сивков.

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