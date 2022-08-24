Сивков рассказал, как сделать военную помощь Запада бесполезной для Украины

В ближайшее время Вашингтон объявит о выделении Киеву очередного пакета военной помощи в размере трех миллиардов долларов, предполагающего широкомасштабную подготовку и перевооружение ВСУ. Однако некоторые виды вооружения появятся на вооружении украинской армии только через два года.