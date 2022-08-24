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Лера Кудрявцева засняла рассуждающего о спецоперации на Украине супруга

Общество
Лера Кудрявцева засняла рассуждающего о спецоперации на Украине супруга

Ведущая Лера Кудрявцева показала видео прогулки с мужем Игорем Макаровым на фоне слухов о проблемах в личной жизни. Хоккеист, не подозревая, что его снимают, бурно высказывался о спецоперации.

Супружеская пара гуляла перед сном в парке. Этот момент знаменитость решила запечатлеть на камеру. Макаров, не заметив съемку, эмоционально рассуждал о событиях на Украине.

Определить, что именно говорил хоккеист, невозможно, поскольку Кудрявцева сняла маленький кусочек. Ведущая, посмеявшись, поинтересовалась у подписчиков в соцсетях, о чему она ведет беседы с возлюбленным.

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