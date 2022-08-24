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Журналист 19FortyFive вспомнил слова Путина о НАТО и Киеве на фоне украинского конфликта

Политика
Журналист 19FortyFive вспомнил слова Путина о НАТО и Киеве на фоне украинского конфликта

Высокомерие Запада и Киева привели к обострению конфликта на Украине. Так считает автор 19FortyFive Дэниел Дэвис.

Журналист осудил политику зарубежных стран. Дэвис вспомнил слова президента России Владимира Путина на фоне существующего конфликта и подчеркнул, что Запад не должен вестись на «мольбы» Киева.

Речь идет о принципиальной позиции Москвы по членству Украины в НАТО. Путин не раз отмечал, что пересечение Альянсом красных линий приведет к серьезным последствиям.

«Высокомерие Запада и нежелание Зеленского принимать взвешенные решения, основанные на объективной реальности, обрекли Украину на конфликт, которого почти наверняка можно было бы избежать», — говорится в статье.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Киев отказывается от мира. Сейчас главной целью Украины является «победа», добавил глава государства.

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