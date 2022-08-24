Экономист Колташов: Польша может обложить налогом жителей Западной Украины

Польша может предъявить права на земельную собственность на территории восточных крес. Такой точкой зрения поделился в беседе с ФАН руководитель Центра политэкономических исследований, экономист Василий Колташов.
Бывший депутат Рады Илья Кива заявил, что польский президент Анджей Дуда приехал в Киев, чтобы проконтролировать переход Западной Украины под управление Варшавы. Об этом он написал в Telegram-канале.
Экономист Василий Колташов обратил внимание на тот факт, что в ЕС наблюдается рост цен на продовольствие. В подобной обстановке территория бывших «восточных крес» рассматривается «европейскими славянами» как возможное прибыльное приобретение.
«Дело в том, что на всякую землю на Украине можно найти польских собственников, правообладателей. Потомков тех самых, против кого восстал гетман Богдан-Зиновий Хмельницкий, утверждавший, что бог его избрал освободить русский народ из неволи. Затем Советский Союз включил в свой состав эти области», — отметил эксперт.
Собеседник указал на то, что возвращение польских хозяев не сулит ничего хорошего населению региона. Наследники территориальных участков могут потребовать ренту или налог в размере 5% в год от стоимости недвижимости за пользование ею. Если учесть, что речь идет даже не о годах, а о вековом сроке, то сумма выходит весьма приличная.
«Польские паны понимают, что можно с западенцев сдирать три шкуры. При этом, чем больше украинцев погибнет во время конфликта, тем лучше для них с точки зрения распределения земельной собственности», — констатировал Колташов.
Ранее военный эксперт Владимир Козин предположил, что ошибка США может обернуться физической ликвидацией президента Владимира Зеленского. Он высказал мнение, что Вашингтон поступил глупо, натравив Киев на Донбасс.