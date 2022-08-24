Экономист Колташов: Польша может обложить налогом жителей Западной Украины

Собеседник указал на то, что возвращение польских хозяев не сулит ничего хорошего населению региона. Наследники территориальных участков могут потребовать ренту или налог в размере 5% в год от стоимости недвижимости за пользование ею. Если учесть, что речь идет даже не о годах, а о вековом сроке, то сумма выходит весьма приличная.