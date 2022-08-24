Изобретатель из Томска подарил детям с нарушениями ОДА уникальные тренажеры

Об этом событии журналистам портала Om1.ru рассказала Анна Шахтурова, мать одного их малышей, получивших в подарок устройство. Она сообщила, что раньше ее трехлетний сын, у которого ДЦП, использовал ходунки. Но в таком случае он двигался, не используя руки, а аппарат Сергея Коршунова позволяет тренировать все тело.