Изобретатель из Томска подарил детям с нарушениями ОДА уникальные тренажеры

Томский изобретатель Сергей Коршунов подарил троим детям из Новосибирска, страдающим от нарушений опорно-двигательного аппарата, запатентованные им уникальные тренажеры. С их помощью ребята смогут не только передвигаться, но и тренировать мышцы, которые ранее не были задействованы.
Об этом событии журналистам портала Om1.ru рассказала Анна Шахтурова, мать одного их малышей, получивших в подарок устройство. Она сообщила, что раньше ее трехлетний сын, у которого ДЦП, использовал ходунки. Но в таком случае он двигался, не используя руки, а аппарат Сергея Коршунова позволяет тренировать все тело.
Сергей Коршунов — кандидат биологических наук, мастер спорта по гиревому спорту, старший тренер-преподаватель Томского политехнического университета. Он запатентовал свой аппарат и сейчас готовиться сделать еще 30 комплектов, чтобы снабдить ими детей в других регионах.