Авторитет журналистки Дарьи Дугиной в России мог побудить заказчиков пойти на ее убийство. Так считает председатель Союза донбассовцев Санкт-Петербурга и Ленинградской области, главный редактор газеты «Общество и Экология» Сергей Лисовский.
Он убежден, что покушение на жизнь российской корреспондентки является «преступлением бешеного режима бандеровской Украины». По его мнению, за этим стоят Великобритания и США.
И хотя ранее украинский лидер Владимир Зеленский заверял, что Дугина не представляет интереса для киевского режима, Лисовский уверен в обратном.
«На мой взгляд, Дарья Дугина – это русская Жанна д’Арк. Есть в них определенное сходство. Ее убили по заказу «мировой закулисы» агенты западных спецслужб. Они метили в философски образованную, смелую девушку, которая лет через 10-15 вполне могла вырасти до уровня лидера национального движения России», — объяснил Лисовский в беседе с «ПолитЭкспертом».
Собеседник издания назвал Дарью Дугину «защитницей России, народа, справедливости» и подчеркнул, что ее образ положительно скажется на сплочении русского народа.
Лисовский обратился к семье журналистки со словами соболезнования и поддержки от себя лично, а также от имени Союза донбассовцев Петербурга и Ленинградской области. Он отметил, что Россия пережила огромную потерю в связи с убийством Дугиной.