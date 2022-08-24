Глава минобороны Британии Уоллес высказался об ужесточении визового режима для россиян

Ситуацию вокруг выдачи виз гражданам России прокомментировал министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
По его словам, этот вопрос следует изучить министру внутренних дел Туманного Альбиона. Британский политик также признался, что в сложившейся ситуации ему не нравится смотреть на отдыхающих в Греции или на юге Франции обеспеченных россиян.
«Я, безусловно, думаю, что мы можем ужесточить условия по нашим визам. Я не уверен, что полный запрет — это правильный путь», — подчеркнул Уоллес в эфире радиостанции Би-би-си.
Президент Латвии Эгилс Левитс ранее призвал разобраться с русскоязычными жителями прибалтийского государства, которые не поддерживают антироссийский вектор Риги.