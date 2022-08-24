НАТО увлеклась производством меда на базе штаб-квартиры организации в Брюсселе

На базе штаб-квартиры НАТО в Брюсселе начало функционировать настоящее производство меда. Об этом сообщается в заявлении на официальном сайте организации.
Согласно сообщению, в штаб-квартире Североатлантического альянса установлено четыре улья. Данное решение приняли в рамках участия в экологических проектах Европы.
«Каждый улей производит порядка 80-100 килограммов меда за сезон, большая часть которого остается пчелам для поддержания жизнедеятельности. Пчеловоды НАТО собирают с каждого улья порядка 25 килограммов меда в год», — отмечено на сайте Альянса.
Представители организации подчеркнули, что на сегодняшний день большая часть медового урожая была выставлена на благотворительном базаре. Там ее и приобрели.