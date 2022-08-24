Эксперты Military Watch назвали ракеты «Кинжал» особо ценным оружием ВС РФ

Россия превратила крылатые ракеты «Кинжал» в особо ценный вид оружия, который Вооруженные силы РФ уже задействовали в ходе спецоперации на Украине, сообщает издание Military Watch. «ПолитРоссия» представила эксклюзивный пересказ статьи.
В ходе спецоперации на Украине Вооруженные силы РФ использовали истребители МиГ-31К, вооруженные гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
«Ракета “Кинжал” ценится за ее способность поражать хорошо защищенные цели, такие как надводные корабли, командные пункты, аэродромы и комплексы ПВО», — сообщили американские эксперты.
Современные средства ПВО не в состоянии бороться с российской гиперзвуковой ракетой, что определяет ее ключевую роль в современной оборонной стратегии России, подытожило издание Military Watch.