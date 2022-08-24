Ученые Университета Кастилии-Ла-Манчи объяснили, как сохранить психическое здоровье детей

Лишение ребенка завтрака может стать угрозой для его психического здоровья, предупредили испанские социологи из Университета Кастилии-Ла-Манчи.
Завтрак вне дома или отказ от приема пищи может вызвать психосоциальные и поведенческие проблемы детей и подростков. Соответствующее открытие ученые сделали, проанализировав более 3,7 тысячи анкет Национального исследования здоровья за 2017 год, которые заполняли родители детей до 14 лет, передает издание MedicalXpress.
«Наши результаты подтверждают, что важно не только продвигать завтрак как часть здорового образа жизни, но и обращать внимание на то, что его следует есть дома», — заявил доктор медицинских наук Хосе Франциско Лопас-Хиль.
Он пояснил, что частое употребление сыра, ветчины и яиц увеличивает риск появления психологических проблем. Лучше всего кормить детей какао, злаками, йогуртами, молочными продуктами и чаем.