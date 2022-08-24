Ученые Университета Кастилии-Ла-Манчи объяснили, как сохранить психическое здоровье детей

Завтрак вне дома или отказ от приема пищи может вызвать психосоциальные и поведенческие проблемы детей и подростков. Соответствующее открытие ученые сделали, проанализировав более 3,7 тысячи анкет Национального исследования здоровья за 2017 год, которые заполняли родители детей до 14 лет, передает издание MedicalXpress.