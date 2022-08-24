Правоохранители задержали владельцев подпольного казино в Подмосковье

В Подмосковье правоохранители закрыли подпольное казино, осуществлявшее свою деятельность под видом букмекерской конторы. Задержаны пять владельцев игорного бизнеса. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Стражи порядка изъяли 84 системных блока, телефоны, банковские карты и денежные средства. По информации ведомства, доход от нелегальной организации составлял до 3 миллионов рублей в месяц.
Ранее в Московской области 22 участникам банды предъявили обвинение в незаконном проведении азартных игр. Еще двое фигурантов объявлены в розыск, передает РИАМО.