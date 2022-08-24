Депутат Бессараб объяснила отсутствие выплат 10 тысяч рублей на сборы детей к школе

Россияне в 2021 году получили 10 тысяч рублей на сборы детей в школу, однако в текущем году выплаты на эти цели не будут производиться. О причинах такого решения правительства страны рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб, пишет Starhit.
По словам парламентария, единовременное пособие на детей школьного возраста в размере 10 тысяч рублей в 2022 году заменили ежемесячными выплатами. На них могут рассчитывать только нуждающиеся семьи.
«Мы закрыли лазейку в законодательстве, которую затем заполнили такой разовой мерой. Пособие составляет от 50% до 100% от суммы алиментов — то есть в среднем до 12 тысяч рублей, которые поступают ежемесячно, а не раз в год в августе. Я считаю, что такая поддержка гораздо эффективнее, чем единовременная выплата», — пояснила депутат.
При этом Бессараб не исключила, что при необходимости возможен повторный единовременный оптовый платеж. Однако она призналась, что пока ей неизвестно о таких планах.
Между тем парламентарии предложили выплачивать родителям школьников и студентов единовременные пособия к 1 сентября. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму, пишет «ФедералПресс».